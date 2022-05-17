Басманный суд Москвы арестовал двоих санитаров туберкулёзной больницы №1 при УФСИН по Саратовской области. По версии следствия, мужчины насиловали заключённых, угрожая им убийством.

Следственный комитет считает, что Сергей Линкевич, работавший в больнице санитаром и медбратом, лично изнасиловал нескольких заключённых. Второй подозреваемый, завхоз больницы Виктор Шеянов, в июне 2019 года избил и изнасиловал черенком швабры одного заключённого.

К январю 2022 года Следственный комитет России возбудил двадцать уголовных дел о пытках заключённых в саратовской тюремной туберкулёзной больнице. По данным издания “Коммерсантъ”, трое подозреваемых по этим делам уже находятся в СИЗО.

Бывший начальник тюремной больницы Павел Гаценко и экс-начальник её отдела безопасности Сергей Мальцев также находятся под арестом. Им вменяют организацию массовых изнасилований. Они вину не признают.

В октябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео с пытками и изнасилованиями заключённых в саратовской тюремной больнице. Сразу после этого в Саратовской области возбудили несколько уголовных дел, которые позже передали в центральный аппарат Следственного комитета России.