Суд арестовал Юлию Галямину на 30 суток

Суд арестовал бывшего муниципального депутата Юлию Галямину на 30 суток, сообщается в аккаунте оппозиционного политика в твиттере.

Полицейские задержали Юлию Галямину в пятницу и составили в отношении нее протокол по статье об организации несогласованной акции.

4 марта власти Москвы официально отказали в согласовании шествия против войны России с Украиной, которое было запланировано на 12 марта. Заявку на проведение шествия подала партия "Яблоко". Темой шествия было указано "выражение отношения москвичей к специальной военной операции" – именно так российские власти требуют называть боевые действия.