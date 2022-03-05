Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд арестовал Юлию Галямину на 30 суток

Юлия Галямина

Суд арестовал бывшего муниципального депутата Юлию Галямину на 30 суток, сообщается в аккаунте оппозиционного политика в твиттере.

Полицейские задержали Юлию Галямину в пятницу и составили в отношении нее протокол по статье об организации несогласованной акции.

4 марта власти Москвы официально отказали в согласовании шествия против войны России с Украиной, которое было запланировано на 12 марта. Заявку на проведение шествия подала партия "Яблоко". Темой шествия было указано "выражение отношения москвичей к специальной военной операции" – именно так российские власти требуют называть боевые действия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG