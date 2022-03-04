Задержанной в Москве Юлии Галяминой грозит до 30 суток ареста

Активистке оппозиции, бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой грозит до 10 суток ареста по статье об организации несанкционированной акции.

В пятницу Юлия Галямина была задержана в Москве и доставлена в ОВД "Аэропорт".

Полиция составила в отношении неё протокол по статье об организации несогласованной акции. Активистку оставили в отделении на ночь до суда, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

"Интерфакс" пишет, что официальным комментарием ситуации от правоохранительных структур не располагает.

Ранее стало известно, что власти Москвы в пятницу официально отказали в согласовании поданной партией "Яблоко" заявки на проведение 12 марта шествия против войны России с Украиной. В заявке темой шествия было указано "выражение отношения москвичей к специальной военной операции" – именно так российские власти требуют называть боевые действия.