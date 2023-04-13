Суд арестовал жительницу Коми за попытку поджечь военкомат

Суд в республике Коми на два месяца арестовал 61-летнюю жительницу Усинска Надежду Корнилову по делу о покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. СМИ называют Корнилову сотрудницей клининговой компании.

По версии следствия, Корнилова попыталась поджечь входную дверь военкомата с помощью двух "коктейлей Молотова". Дату попытки поджога пресс-служба не называет. Однако о задержании Корниловой стало известно на следующий день после того, как Госдума утвердила закон об электронных повестках. Их юридически уравняли с бумажными.

Следствие считает, что Корнилова действовала "в целях дестабилизации деятельности органов власти".