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Суд арестовал жительницу Коми за попытку поджечь военкомат

Суд в республике Коми на два месяца арестовал 61-летнюю жительницу Усинска Надежду Корнилову по делу о покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. СМИ называют Корнилову сотрудницей клининговой компании.

По версии следствия, Корнилова попыталась поджечь входную дверь военкомата с помощью двух "коктейлей Молотова". Дату попытки поджога пресс-служба не называет. Однако о задержании Корниловой стало известно на следующий день после того, как Госдума утвердила закон об электронных повестках. Их юридически уравняли с бумажными.

Следствие считает, что Корнилова действовала "в целях дестабилизации деятельности органов власти".

  • Госдума России 11 апреля приняла во втором и третьем, окончательном чтении поправки к законопроекту, регулирующему порядок призыва на воинскую службу в России и формирующему реестр воинского учета. 12 апреля поправки принял Совет Федерации.
  • Законопроект вводит понятие электронных повесток, которые юридически уравнены с традиционными бумажными. Причем, повестка считается врученной после семи дней с момента её внесения в электронный реестр воинского учета. Военнообязанному, "получившему" такую повестку, запрещается выезд из страны.
  • С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

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