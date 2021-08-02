Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд дал больше 2 лет колонии за имитацию приступа COVID-19

Пресненский суд Москвы назначил до двух лет и четырех месяцев колонии блогерам, снявшим в столичном метро инсценировку приступа коронавируса. Кароматулло Джаборова, Артура Исаченко и Станислава Мелехова признали виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Джаборову назначили два года и четыре месяца колонии общего режима, а его знакомым дали по два года условно.

2 февраля 2020 года в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", Исаченко начал кашлять, имитировать удушье, упал на пол и стал изображать судороги, конвульсии. В это время к нему подошел Джаборов, проверил состояние знакомого, измерив пульс, и закричал: "Коронавирус". По данным прокуратуры, Мелехов создавал панику и требовал от пассажиров покинуть поезд.

В ведомстве отметили, что действия пранкеров "дестабилизировали работу транспорта общего пользования", так как вынудили машиниста остановить поезд. Видео пранка, на котором зафиксировано, как пассажиры выбегают из вагона, было опубликовано в интернете. Кароматулло Джаборов, предваряя видеозапись, говорил, что хочет посмотреть, как на розыгрыш "будут реагировать людишки".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG