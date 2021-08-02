Суд дал больше 2 лет колонии за имитацию приступа COVID-19

Пресненский суд Москвы назначил до двух лет и четырех месяцев колонии блогерам, снявшим в столичном метро инсценировку приступа коронавируса. Кароматулло Джаборова, Артура Исаченко и Станислава Мелехова признали виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Джаборову назначили два года и четыре месяца колонии общего режима, а его знакомым дали по два года условно.

2 февраля 2020 года в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", Исаченко начал кашлять, имитировать удушье, упал на пол и стал изображать судороги, конвульсии. В это время к нему подошел Джаборов, проверил состояние знакомого, измерив пульс, и закричал: "Коронавирус". По данным прокуратуры, Мелехов создавал панику и требовал от пассажиров покинуть поезд.

В ведомстве отметили, что действия пранкеров "дестабилизировали работу транспорта общего пользования", так как вынудили машиниста остановить поезд. Видео пранка, на котором зафиксировано, как пассажиры выбегают из вагона, было опубликовано в интернете. Кароматулло Джаборов, предваряя видеозапись, говорил, что хочет посмотреть, как на розыгрыш "будут реагировать людишки".