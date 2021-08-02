Первого президента Киргизии доставили в комитет нацбезопасности в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, прилетевший из Москвы в Бишкек, доставлен в государственный комитет нацбезопасности. Акаев находился в международном розыске по подозрению в коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор".

Издание 24.kg пишет, что Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания.

Помимо Аскара Акаева, в розыск в начале июля был объявлен экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, бывшие премьер-министры и их родственники.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год. Он был отстранен от власти в результате переворота. С 2005 года экс-президент находился в России и занимался научной деятельностью.