Суд ЕС отклонил апелляцию Пригожина на включение в санкционный список

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил жалобу российского бизнесмена Евгения Пригожина на его включение в санкционный список. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как говорится в решении суда (есть в распоряжении Радио Свобода), Пригожин, включённый в санкционный список в октябре 2020 года в связи с его предполагаемыми связями с так называемой ЧВК Вагнера, действовавшей в Ливии, обжаловал эти решения, утверждая, что они нарушают его права, а его связь с ЧВК Вагнера не доказана.

Как говорится в документе, доказательства, на основании которых было принято решение о санкциях, были основаны на информации из докладов Генерального секретаря ООН и на многочисленных сообщениях прессы, которые истцу не удалось опровергнуть. Среди них были и "детальные, точные и непротиворечивые доказательства многочисленных связей между г-ном Пригожиным и группой Вагнера". Пригожин имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Многочисленные журналистские расследования, в том числе Радио Свобода, демонстрировали связь людей из окружения Пригожина и его самого с деятельностью ЧВК Вагнера в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах Африки.

Пригожин, известный как Повар Путина (часть его бизнеса связана с организацией поставок продуктов питания), включён также в санкционный список США, где против него возбуждено уголовное дело по обвинению во вмешательстве в выборы.