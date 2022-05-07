Приписываемая Путину яхта арестована в Италии

В пятницу власти Италии наложили арест на суперъяхту "Шехерезада", находящуюся в итальянском порту Марина ди Каррара, предположительно принадлежащую Владимиру Путину.

Согласно заявлению итальянских властей, в результате расследования финансовой полиции Италии было обнаружено, что судно "связано с высокопоставленными элементами в российском руководстве и людьми, подвергнутыми санкциям Евросоюзом". Имя владельца яхты в заявлении не указывается.

На 140-метровом судне, стоимость которого по независимым оценкам, составляет около 700 миллионов долларов, в течение нескольких месяцев проводился ремонт, который должен был закончиться в начале будущего года. Однако во вторник, как сообщила газета new The York Times, яхта покинула сухой док и была готова к выходу в море. Итальянские власти задержали ее в порту до принятия окончательного решение о судьбе судна.

Соратники оппозиционного лидера Алексея Навального в результате расследования пришли к выводу, что владельцем яхты является Владимир Путин. Итальянская газета La Stampa называет хозяином судна бывшего главу "Роснефти" Эдуарда Хуйданатова. Источник газеты The Guardian в итальянской финансовой полиции говорит, что выявить истинного владельца суперяхты невероятно сложно из-за огромного числа компаний, связанных с ней.

В последние недели в портах Евросоюза в рамках санкций против России за вторжение в Украину было арестовано несколько суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, среди которых Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг.

В конце апреля в Соединённых Штатах был внесен законопроект, которым предусматривается конфискация активов олигархов, связанных с Кремлем, в том числе яхт, и направить выручку от их продажи на закупки оружия и гуманитарной помощи для Украины.