Суд из-за мобилизации отпустил обвиняемого в покушении на убийство

В Бурятии суд отказал прокуратуре в аресте мобилизованного, обвиняемого, в покушении на убийство с разбоем. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Он уточнил, что обвиняемый состоит на учете у психиатра.

В июне подозреваемого поместили в стационар Иркутского психоневрологического диспансера для проведения экспертизы, затем он заразился коронавирусной инфекцией и находился на амбулаторном лечении. Все это время он был под подпиской о невыезде.

После объявления мобилизации суд попросил военкомат не призывать обвиняемого, но 5 октября адвокат подсудимого сообщил, что того уже отправили в армию. Защитник предложил приостановить производство по уголовному делу и суд с ним согласился, сославшись на указ о мобилизации. Подписку о невыезде суд оставил в силе, а дело приостановил.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации в стране. Для завершения набора президент должен выпустить официальный указ.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. "Новая газета. Европа" утверждает, что на войну могут быть отправлены до миллиона россиян.

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