Суд изъял "Ростовводоканал" в пользу государства по иску Генпрокуратуры

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 75% акций "Ростовводоканала" в пользу государства, остальная часть предприятия находится в собственности города. Информация об этом размещена в картотеке суда, пишут Кавказ.Реалии. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Ответчиками по делу выступало акционерное общество "Евразийский", его бенефициар Станислав Светлицкий и бывший мэр Ростова в 1996-2014 годах Михаил Чернышев.

По версии Генпрокуратуры, в середине 2000-х годов на тот момент заместитель руководителя Ростехнадзора Светлицкий, имея доступ к информации о доходах водогенерирующих компаний по всей стране, приватизировал ростовский водоканал под предлогом модернизации водоснабжения за счет частных инвестиций. В прокуратуре считают, что в этом ему помог мэр Ростова Чернышев – в объявленном им конкурсе на создание частного водоканала участвовали две структуры Светлицкого, а победил в итоге "Евразийский".

Тогда муниципалитет внес в новообразованный водоканал все производственные мощности существовавшего – их оценили в 389 млн рублей. Еще 1,16 млрд рублей в виде чистых активов в предприятие должна была внести победившая в конкурсе компания Светлицкого, однако фактически они вернулись на счета подконтрольных Светлицкому фирм и его близких, в том числе супруги. Так у "Евразийского" оказались изъятые теперь 75% акций "Ростовводоканала".

По иску Генпрокуратуры изъяты также все имущественные активы организации: 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка, два очистных сооружения и водозабора, а также более 4,5 тысяч км водопроводных сетей. Общая стоимость активов превышает 4,6 млрд рублей, отмечает "Коммерсант".