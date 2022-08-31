Суд ликвидировал правозащитную организацию "Горячая линия"

Московский городской суд принял решение о ликвидации правозащитной организации "Горячая линия". Об этом сообщает канал "Мир, прогресс и права человека". "Горячая линия" занималась помощью заключённым и расследовала свидетельства о пытках в тюрьмах и СИЗО. Она была основана правозащитником Львом Пономарёвым и работала в сотрудничестве с Комитетом ООН по борьбе с пытками.

Мосгорсуд принял к рассмотрению иск Минюста о ликвидации организации 15 июля. Сотрудники «Горячей линии» рассказали, что обнаружили эту информацию случайно. В тот же день в организацию пришли результаты внеплановой проверки, инициированной депутатом Госдумы от "Единой России" Евгением Фёдоровым. Суд по ликвидации занял всего один день.

Как уточняет "ОВД-Инфо", сотрудники "Горячей линии", среди прочего, вели работу по расследованию пыток и изнасилований заключённых в колониях Иркутской области. Им удалось добиться возбуждения уголовных дел по фактам истязаний и признания более чем 30 заключённых потерпевшими.

Региональная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" была создана правозащитником Львом Пономарёвым в 1998 году одновременно с движением "За права человека". В 2019 году "За права человека" было ликвидировано по постановлению суда, и "Горячая линия" взяла на себя основные направления его деятельности. Оба проекта внесли в реестр «иностранных агентов» в феврале 2019 года.

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