Суд лишил жилья жену Александра Шестуна с детьми и его 86-летнюю мать 

В Подмосковье суд, удовлетворив иски Росимущества, принял решение о выселении из двух домов в Серпухове семьи бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который в данный момент отбывает длительный срок заключения.

В одном из домов проживала супруга Шестуна Юлия с двумя детьми 2008 и 2014 годов рождения, в другом - 86-летняя мать бывшего чиновника, являющаяся инвалидом. По словам Юлии Шестун, мать выселили "в никуда", а ей с детьми дали восемь месяцев на поиск другой жилплощади.

В 2019 году во время предварительного следствия в отношении Александра Шестуна Генпрокуратура России подала иск об изъятии у него имущества, которое якобы было приобретено на деньги, полученные преступным путём. Красногорский суд в Подмосковье удовлетворил эти исковые требования. Защита ответчиков назвала это решение незаконным и обратилась с жалобами в Европейский суд по правам человека.

В декабре 2020-го года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства. Кроме того, в знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

В апреле прошлого года стало известно, что на экс-главу Серпуховского района Московской области завели новое уголовное дело об угрозах судье Татьяне Юферовой, которая вынесла чиновнику приговор по предыдущему делу, её родственникам, а также гособвинителю и судебному приставу.