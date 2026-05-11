Суд на Кипре удовлетворил запрос об экстрадиции в США россиянина

Суд на Кипре удовлетворил запрос об экстрадиции в США гражданина России Серажудина Актулаева. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Представитель защиты сообщил, что у россиянина есть 15 дней на подачу апелляции.

Актулаева задержали в аэропорту Ларнаки в мае 2025 года по запросу Соединённых Штатов, когда он прилетел на свадьбу своего родственника. Американские власти подозревают его в кибермошенничестве.

Сам Актулаев заявил, что не считает себя виновным. Сейчас он находится в тюрьме Никосии.

Россиян, обвиняемых в кибермошенничестве, не первый раз задерживают по запросу США, отмечает "Настоящее Время". В 2014 году на Мальдивах задержали российского хакера Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В США он получил длительный срок за кибермошенничество, но в августе 2024 года вернулся в Россию в рамках большого обмена с западными странами.

В январе 2024 года за кибермошенничество к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы в США приговорили 40-летнего россиянина Владимира Дунаева, которого в 2021 году экстрадировали из Южной Кореи. В октябре 2025 года в Сингапуре по запросу США задержали гражданина России по подозрению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Телеграм-канал Baza писал, что речь может идти об Алексе Кано (Александре Ласкине).