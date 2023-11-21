Суд на полгода продлил арест социологу Борису Кагарлицкому

Военный суд ещё на полгода продлил арест социологу Борису Кагарлицкому, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС.

Кагарлицкого арестовали в конце июля 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО в Сыктывкаре. Адвокат Кагарлицкого говорил, что поводом для возбуждения уголовного дела стал пост о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Тогда в телеграм-канале социолога был опубликовано мнение, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением".

После ареста пикеты в поддержку учёного прошли в Перми, Бийске, Пензе, пишет "7x7".