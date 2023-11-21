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Суд на полгода продлил арест социологу Борису Кагарлицкому

Борис Кагарлицкий в суде, июль 2023 года
Борис Кагарлицкий в суде, июль 2023 года

Военный суд ещё на полгода продлил арест социологу Борису Кагарлицкому, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС.

Кагарлицкого арестовали в конце июля 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО в Сыктывкаре. Адвокат Кагарлицкого говорил, что поводом для возбуждения уголовного дела стал пост о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Тогда в телеграм-канале социолога был опубликовано мнение, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением".

После ареста пикеты в поддержку учёного прошли в Перми, Бийске, Пензе, пишет "7x7".

  • 65-летний Борис Кагарлицкий – социолог, политолог, левый публицист, участник диссидентского движения в СССР.

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