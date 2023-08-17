Борис Кагарлицкий передал из СИЗО письмо своим близким и соратникам

Активисты обнародовали в соцсетях письмо арестованного по делу об оправдании терроризма социолога и политолога Бориса Кагарлицкого. Как отмечается, им удалось переговорить с Кагарлицким, который передал им письмо, адресованное близким и соратникам. Сам социолог попросил выложить этот текст в открытый доступ, пишет Рабкор.

"В моей жизни это случается уже не в первый раз. Под замок меня сажали ещё при Брежневе, избивали и грозились убить при Ельцине. А теперь уже второй арест при Путине. Власть имущие меняются, но традиция сажать за решётку политических оппонентов , увы, остаётся. Но столь же неизменной остаётся и готовность многих людей идти на жертвы ради своих убеждений, ради свободы и социальных прав", - говорится в письме.

Борис Кагарлицкий пишет, что его нынешний арест можно назвать "признанием политической значимости его высказываний". Одновременно он замечает с иронией, что предпочёл бы получить признание в несколько иной форме. "Всему своё время. За 40 с лишним лет, прошедших с дней моего первого ареста, я научился терпеть и понимать, сколь переменчива в России политическая фортуна", - отмечает Кагарлицкий.

В письме социолог сообщает, что в СИЗО Сыктывкара, где он находится с июля, ему пока не разрешили пользоваться книгами, которые он взял с собой. Книги проверяют на экстремизм. "Мне разрешают получать письма. Их пришло очень много. И на них можно отвечать. В этом смысле сейчас сидеть легче, чем при Брежневе. С едой тоже значительно лучше. Есть ларёк, куда можно для меня положить деньги", - пишет политолог.

Кагарлицкий заключает, что в СИЗО "в общем, жить можно". "Вопрос лишь в том, как долго это продлится. Но это уже не только моя проблема. О том же самом думают миллионы людей по всей стране. Так что судьба у нас общая независимо от того, где и в каких условиях мы находимся", - пишет Кагарлицкий.

Он поблагодарил всех, кто выразил с ним солидарность, кто требует его освобождения и пишет ему в тюрьму. "Конечно, добиваться надо освобождения всех политических заключённых. Рано или поздно так и будет. И почему-то я думаю, что скорее рано, чем поздно", - завершает письмо Борис Кагарлицкий.

ФСБ обвиняет Кагарлицкого в "призывах к терроризму с использованием интернета". Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщал, что поводом для уголовного дела стал пост политолога о взрыве на мосту в аннексированный Россией Крым, который произошёл в октябре прошлого года. В своём телеграм-канале в публикации от 8 октября Кагарлицкий заявил, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением".