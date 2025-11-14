Суд назначил Дудю реальный срок по статье об "иноагенте"

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Юрия Дудя к лишению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Прокуратура запрашивала столько же. Как отмечает "Медиазона", Дудь стал первым человеком, осуждённым по этой статье к реальному лишению свободы. Ранее реальные сроки назначались только тем, у кого были обвинения по другим по статьям или другие судимости. Максимальный срок наказания по статье - два года колонии. Как правило, людей приговаривают по ней к штрафам или другим видам наказания, не связанным с лишением свободы.

В вину Дудю поставили то, что на его канале выходили видео без маркировки "иностранного агента". Ранее его дважды штрафовали по соответствующей административной статье. Прокуратура заявила о том, что действия Дудя руководствовались мотивом политической ненависти, что представляет собой отягчающее обстоятельство. Представители журналиста настаивали, что видео не имели политической окраски.

Уголовное дело против Дудя возбудили летом, в конце июля журналиста, который живёт за границей, заочно арестовали. Журналист перестал ставить "иноагентскую" плашку в публикациях в марте 2024 года, отмечает "Медиазона".

Юрий Дудь – один из наиболее известных российских журналистов, его интервью с известными деятелями на ютубе набирают миллионы просмотров. После вторжения России в Украину он занял антивоенную позицию и уехал из страны.

Ранее уголовные дела о неисполнении обязанностей иностранного агента возбудили против других российских журналистов и активистов, однако не известны были случаи, когда по этой статье давали реальные сроки.