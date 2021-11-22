Суд в Москве оштрафовал участников пикетов в поддержку "Мемориала"

Суд в Москве назначил штраф 150 тысяч рублей журналистке "Новой газеты" Виктории Ивлевой, 20 тысяч рублей – правозащитнику Юрию Самодурову. Их обвинили в нарушении правил организации и проведения митинга.

20 ноября на Пушкинской площади в Москве прошла серия одиночных пикетов против ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иностранным агентом) и политических репрессий. Полиция задержала 12 участников, среди которых была Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров.

Наказание Ивлевой более строгое, так она обвиняется в повторном нарушении закона после предыдущих задержаний на акциях протеста.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах. Против этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем.

Московские власти с начала пандемии коронавирусной инфекции не согласовывают протестные акции в городе, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. При этом в городе проходят другие массовые мероприятия.