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Задержанная журналистка Виктория Ивлева оставлена в полиции до суда

Виктория Ивлева (архив)

Московская полиция решила оставить журналистку Викторию Ивлеву в участке до проведения судебного заседания в понедельник.

  • Виктория Ивлева – российский фотограф и журналист. Единственный журналист в мире, побывавший внутри чернобыльского реактора, за репортаж оттуда Ивлева получила высшую награду World Press Photo Golden Eye в 1991 году. В конце 80-х — начале 90-х снимала почти во всех горячих точках распадающегося СССР.

В Москве полиция задержала участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества "Мемориал" и политических репрессий. Среди задержанных – журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров. Всего было задержано 12 человек.

О задержаниях сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, по состоянию на три часа дня в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах.

С критикой этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем. Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.

В правозащитном центре действия российских властей назвали политическим давлением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у "Мемориала" давно "существуют проблемы в плане соблюдения норм законодательства".

  • Московские власти с начала пандемии коронавирусной инфекции не согласовывают протестные акции в городе, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. При этом в городе проходят другие массовые мероприятия.

"Мемориал" и "ОВД-Инфо" признаны российскими властями так называемыми иностранными агентами. В организациях с этим статусом не согласны.

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