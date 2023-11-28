За год по закону о переживших насилие в США подано более 3700 исков

В США за год по закону о взрослых, переживших сексуализированное насилие, подано более 3700 исков. Об этом пишет агентство Associated Press.

Закон, вступивший в силу в ноябре прошлого года, на год отменил сроки давности для обвинений в сексуализированном насилии. Пережившие насилие могли подать в суд за действия, совершённые над ними несколько десятилетий назад.

По сведениям агентства, большое количество исков связано с насилием в американских тюрьмах и колониях. Также среди обвиняемых много знаменитостей: политиков, бизнесменов, актёров, певцов и спортсменов. Associated Press рассказывает о некоторых обвинениях.

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп стал одним из первых, на кого был подан иск в рамках нового закона. Писательница E. Джин Кэрролл обвинила его в изнасиловании в примерочной универмага в середине 1990-х годов.

Она написала об этом случае в своей книге ещё в 2019 году. Трамп отверг обвинения, назвав Кэрролл "чокнутой", которая придумала "мошенническую и лживую историю", чтобы продать мемуары.

В мае 2023 года суд присяжных признал Трампа виновным в домогательствах, но не в изнасиловании. Кэрролл присудили пять миллионов долларов, включая компенсацию за клевету, иск о которой Кэрролл подавала до вступления в силу нового закона.

Помимо Кэрролл, иски о сексуализированном насилии против Трампа подали больше десяти женщин.

Руди Джулиани

На Руди Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Трампа, подала в суд Ноэль Данфи. Она утверждает, что Джулиани принуждал её к сексу, когда она работала у него пиар-консультантом и директором по развитию бизнеса в период с 2019 по 2021 год.

Пресс-секретарь Джулиани отверг эти обвинения.

Нил Портнов

Бывшего гендиректора музыкальной премии "Грэмми" Нила Портнова в изнасиловании обвинила музыкантка, имя которой в иске не указано.

Обвинительница утверждает, что в 2018 году Портнов накачал её наркотиками и изнасиловал в гостиничном номере. В следующем году Портнов покинул свой пост. Его преемница после увольнения в начале 2020 года рассказала, что Портнов ушёл из-за обвинений в изнасиловании иностранной певицы – и руководство премии об этом знало.

Сам Портнов называл обвинения "абсолютно ложными".

Харви Вайнштейн

На кинопродюсера Харви Вайнштейна, уже осуждённого за изнасилования, подала в суд Джулия Ормонд. Она обвиняет Вайнштейна в крахе её кинокарьеры после сексуализированного насилия в 1995 году.

Вайнштейн, отбывающий многолетний срок в тюрьме, "категорически" отверг эти обвинения через своего адвоката.

Рассел Брэнд

На британского комика и актёра подала в суд женщина, которая заявила, что Брэнд изнасиловал её во время съёмок фильма "Артур. Идеальный миллионер" в 2010 году – она работала там статисткой.

По её словам, Брэнд разделся и напал на неё в туалете.

Этот иск актёр не комментировал. Однако в связи с другими обвинениями в сексуализированном насилии от четырёх женщин он сказал, что его отношения "всегда были по обоюдному согласию".

Майк Тайсон

Боксёра Майка Тайсона в изнасиловании обвинила женщина, чьё имя в иске не называется. Она заявила, что Тайсон изнасиловал её в лимузине после их встречи в клубе в Олбани в начале 1990-х годов. Представители боксёра не комментировали обвинение.

Тайсон провёл три года в тюрьме за изнасилование, в котором его признали виновным в 1992 году.