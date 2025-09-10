Суд не разрешил Алексею Липцеру проститься с умершей матерью

Судья Владимирского суда Юрий Пальцев отклонил просьбу защиты адвоката Алексея Липцера, осужденного в России по делу об "экстремизме", разрешить ему присутствовать на похоронах его матери Елены Липцер.

Об этом сообщает корреспондент "Новой газеты" из зала суда.

Во Владимирском суде сейчас рассматривается апелляция на приговор по "адвокатскому делу", по которому были осуждены Алексей Липцер и другие бывшие адвокаты оппозиционного политика Алексея Навального.

Судья Пальцев посчитал, что поскольку приговор по делу об "экстремизме" в отношении Алексея Липцера еще окончательно не вступил в законную силу, у него нет права в случае "исключительных обстоятельств" быть этапированым за пределы СИЗО. По мнению Пальцева, таким "исключительным правом" обладают только осужденные.

Ранее "Новая газета" обращалась к председателю Владимирского суда Сергею Шишкину и уполномоченному по правам человека в России

Татьяне Москальковой с просьбой разрешить Алексею Липцеру проститься с мамой.

"Новая" также напоминает, что в ноябре 2023 года режиссёр Женя Беркович была этапирована из Москвы в Петербург на похороны её бабушки, правозащитницы и писательницы Нины Катерли, хотя в тот момент приговор по её делу ещё вынесен не был.

Адвокат Елена Липцер, защищавшая Михаила Ходорковского по делу ЮКОСа, умерла после тяжелой болезни в возрасте 58 лет.