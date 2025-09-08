"Жизнь целой семьи разрушена". В соцсетях прощаются с Еленой Липцер

Умерла Елена Липцер, адвокат по делу ЮКОСа и мать адвоката Алексея Липцера, защищавшего оппозиционера Алексея Навального.

Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева, объявленного "иностранным агентом" и уехавшего из РФ. Юридическую практику начала в 1997 году, а с 2001-го стала адвокатом. Представляла интересы заявителей в Конституционном суде, в том числе инвалидов-чернобыльцев.

В 2003 году вошла в команду защиты бывшего соучредителя банка "Менатеп" Платона Лебедева — по делу ЮКОСа.

Сын Елены Липцер, адвокат Алексей Липцер, был арестован в 2023 году вместе с другими адвокатами Навального Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным. Их обвинили в участии в "экстремистском сообществе" за передачу информации от Навального из колонии его соратникам. В январе 2025 года Алексей Липцер получил пять лет колонии, Кобзев — пять с половиной, Сергунин — три с половиной года.

Елена Липцер — соавтор книги "Международная защита прав человека". В 2011 году вошла в список "100 самых влиятельных женщин России". Принимала участие в программах Радио Свобода.

Блогеры пишут о судьбе адвоката и ее близких.

Виктор Шендерович:

Старейший российский правозащитник Лев Пономарев был изгнан из России под угрозой тюремного заключения. Его дочь, адвокат Елена Липцер - умерла, не дождавшись из тюрьмы сына, адвоката Алексея Липцера - посаженного за то, что посмел защищать Алексея Навального (убит в тюрьме).

Когда история повернет реку, вместе с этим слежавшимся государственным дерьмом смоет и хорошеющие авгиевы конюшни, помяните мое слово.

И не спрашивайте тогда: за что?

Наталья Егорова:

Нет слов. Жизнь целой семьи разрушена.

Людмила Альперн:

Ни старший сын Лены, ни отец не смогут даже к ней на похороны попасть

Переписывалась с Леной и недавно говорила по телефону. Она переживала за сына, плохо себя чувствовала.

Но такого горя я не ожидала.

Знаю Лену с конца 90-х. Последний раз я видела Лену на дне рождения Льва в сентября 2021. Больше так и не довелось.

Не могла подумать, что до такого дойдет, хотя понимала, что болеет да и Лена говорила, что чувствует себя хуже. Но чем поможешь?

Алексей незадолго до этого тяжело заболел в тюрьме, еле добились, чтобы его в больницу перевели, но ему стало лучше, по ее словам. Я-то грешным делом думала, что травят, потому что опыт у меня такой.

У многих политзаключенных уже умирали родители и их не выпускали на похороны. Это обычное явление в тюрьме.

И теперь ни старший сын Лены, Алексей Липцер, ни отец - Лев Пономарев, не смогут даже к ней на похороны попасть.

Наверное, это не самое страшное в этой истории, но это именно та цепь событий, в которой ее и их жизнь оказались.

Елена Санникова:

Елена Липцер, отличный адвокат, прекрасный человек и прекрасная женщина.

Она болела. Но тревога и боль за томящегося в тюрьме сына усиливает любую болезнь и подавляет силы организма сопротивляться болезни.

Это поймет любая мама.

Как же горестно и тяжело, ещё одна невосполнимая утрата!

Наталья Геворкян:

Каток прошелся по всей семье. Ужасно

Вот же трагическая история одной семьи. Лев Пономарев, политик, годами гонимый и вынужденный бежать из России. Его дочь Лена Липцер, адвокат, защищавшая Платона Лебедева, умерла вчера в возрасте 58 лет. Ее сын Алексей Липцер, тоже адвокат, защищавший Навального, приговорен к 5 годам колонии. Я, мне кажется, не знаю другой такой современной саги, когда каток прошелся по всей семье. Ужасно.

Елена Филина:

Сын не придет на похороны, потому что в тюрьме за права человека. Отец не приедет, потому что в изгнании за то же.

Вся суть и боль современной России в истории одной семьи.

Зоя Светова:

Лена была очень страстным адвокатом, она переживала каждое свое дело

Лена Липцер. Одна из замечательных адвокатов нашего времени. Лена защищала не только Платона Лебедева. Она представляла интересы очень многих людей в Европейском суде и я знаю несколько случаев, когда благодаря ее жалобам люди выходили на свободу раньше окончания срока. Я думаю, ей многие благодарны за ее помощь. Лена была очень страстным адвокатом, она переживала каждое свое дело и сражалась за своих подзащитных в судах, как это умеют делать только женщины-адвокаты. Лена была еще очень нежным и трогательным другом. Она — конечно, трагическая фигура, так рано и несправедливо ушла. Я буду ее помнить такой прекрасной "амазонкой", улыбающейся, уверенной в своих силах, смелой и готовой идти на риски и спасать своих подзащитных. Такой она была, когда мы познакомились.

Вячеслав Егоров:

Кажется, что я знал ее сто лет. Как и ее отца, и сына. Настоящий правозащитник, борец, профессионал. Вечная память, и соболезнования близким. Кто на воле, и кто в тюрьме.

Юрий Самодуров:

Очередное свидетельство того, как родина убивает

22 сентября 2025 года во Владимире, в областном суде состоится апелляция по делу политзаключенного адвоката Алексея Липцера, чья мама, адвокат Елена Львовна Липцер умерла вчера 4 сентября.

Мы с женой планируем поехать на суд, чтобы поддержать Алексея.

Владимир Викторович:

Отец в изгнаньи, сын в тюрьме.

Елена Липцер - выдающийся адвокат, по неизвестным причинам отказалась ехать в Израиль, где ее бы точно спасли .

Очередное свидетельство того, как родина убивает. Больно. Жалко. Страшно.