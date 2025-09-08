"Жизнь целой семьи разрушена". В соцсетях прощаются с Еленой Липцер

Умерла Елена Липцер, адвокат по делу ЮКОСа и мать адвоката Алексея Липцера, защищавшего оппозиционера Алексея Навального.
Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева, объявленного "иностранным агентом" и уехавшего из РФ. Юридическую практику начала в 1997 году, а с 2001-го стала адвокатом. Представляла интересы заявителей в Конституционном суде, в том числе инвалидов-чернобыльцев.
В 2003 году вошла в команду защиты бывшего соучредителя банка "Менатеп" Платона Лебедева — по делу ЮКОСа.
Сын Елены Липцер, адвокат Алексей Липцер, был арестован в 2023 году вместе с другими адвокатами Навального Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным. Их обвинили в участии в "экстремистском сообществе" за передачу информации от Навального из колонии его соратникам. В январе 2025 года Алексей Липцер получил пять лет колонии, Кобзев — пять с половиной, Сергунин — три с половиной года.
Елена Липцер — соавтор книги "Международная защита прав человека". В 2011 году вошла в список "100 самых влиятельных женщин России". Принимала участие в программах Радио Свобода.
Блогеры пишут о судьбе адвоката и ее близких.
Старейший российский правозащитник Лев Пономарев был изгнан из России под угрозой тюремного заключения. Его дочь, адвокат Елена Липцер - умерла, не дождавшись из тюрьмы сына, адвоката Алексея Липцера - посаженного за то, что посмел защищать Алексея Навального (убит в тюрьме).
Когда история повернет реку, вместе с этим слежавшимся государственным дерьмом смоет и хорошеющие авгиевы конюшни, помяните мое слово.
И не спрашивайте тогда: за что?
Нет слов. Жизнь целой семьи разрушена.
Ни старший сын Лены, ни отец не смогут даже к ней на похороны попасть
Переписывалась с Леной и недавно говорила по телефону. Она переживала за сына, плохо себя чувствовала.
Но такого горя я не ожидала.
Знаю Лену с конца 90-х. Последний раз я видела Лену на дне рождения Льва в сентября 2021. Больше так и не довелось.
Не могла подумать, что до такого дойдет, хотя понимала, что болеет да и Лена говорила, что чувствует себя хуже. Но чем поможешь?
Алексей незадолго до этого тяжело заболел в тюрьме, еле добились, чтобы его в больницу перевели, но ему стало лучше, по ее словам. Я-то грешным делом думала, что травят, потому что опыт у меня такой.
У многих политзаключенных уже умирали родители и их не выпускали на похороны. Это обычное явление в тюрьме.
И теперь ни старший сын Лены, Алексей Липцер, ни отец - Лев Пономарев, не смогут даже к ней на похороны попасть.
Наверное, это не самое страшное в этой истории, но это именно та цепь событий, в которой ее и их жизнь оказались.
Елена Липцер, отличный адвокат, прекрасный человек и прекрасная женщина.
Она болела. Но тревога и боль за томящегося в тюрьме сына усиливает любую болезнь и подавляет силы организма сопротивляться болезни.
Это поймет любая мама.
Как же горестно и тяжело, ещё одна невосполнимая утрата!
Каток прошелся по всей семье. Ужасно
Вот же трагическая история одной семьи. Лев Пономарев, политик, годами гонимый и вынужденный бежать из России. Его дочь Лена Липцер, адвокат, защищавшая Платона Лебедева, умерла вчера в возрасте 58 лет. Ее сын Алексей Липцер, тоже адвокат, защищавший Навального, приговорен к 5 годам колонии. Я, мне кажется, не знаю другой такой современной саги, когда каток прошелся по всей семье. Ужасно.
Сын не придет на похороны, потому что в тюрьме за права человека. Отец не приедет, потому что в изгнании за то же.
Вся суть и боль современной России в истории одной семьи.
Лена была очень страстным адвокатом, она переживала каждое свое дело
Лена Липцер. Одна из замечательных адвокатов нашего времени. Лена защищала не только Платона Лебедева. Она представляла интересы очень многих людей в Европейском суде и я знаю несколько случаев, когда благодаря ее жалобам люди выходили на свободу раньше окончания срока. Я думаю, ей многие благодарны за ее помощь. Лена была очень страстным адвокатом, она переживала каждое свое дело и сражалась за своих подзащитных в судах, как это умеют делать только женщины-адвокаты. Лена была еще очень нежным и трогательным другом. Она — конечно, трагическая фигура, так рано и несправедливо ушла. Я буду ее помнить такой прекрасной "амазонкой", улыбающейся, уверенной в своих силах, смелой и готовой идти на риски и спасать своих подзащитных. Такой она была, когда мы познакомились.
Кажется, что я знал ее сто лет. Как и ее отца, и сына. Настоящий правозащитник, борец, профессионал. Вечная память, и соболезнования близким. Кто на воле, и кто в тюрьме.
Очередное свидетельство того, как родина убивает
22 сентября 2025 года во Владимире, в областном суде состоится апелляция по делу политзаключенного адвоката Алексея Липцера, чья мама, адвокат Елена Львовна Липцер умерла вчера 4 сентября.
Мы с женой планируем поехать на суд, чтобы поддержать Алексея.
Отец в изгнаньи, сын в тюрьме.
Елена Липцер - выдающийся адвокат, по неизвестным причинам отказалась ехать в Израиль, где ее бы точно спасли .
Очередное свидетельство того, как родина убивает. Больно. Жалко. Страшно.