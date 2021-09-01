Суд не стал отправлять Анастасию Васильеву под домашний арест

Преображенский районный суд Москвы не стал отправлять под домашний арест главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву по требованию прокуратуры. Об этом сообщает адвокат Дмитрий Джулай.

Ранее в среду полицейские задержали Васильеву в офисе профсоюза, чтобы принудительно доставить в суд. Пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова заявляла, что глава профсоюза собиралась прибыть на заседание сама.

Прокуратура требовала ужесточить меру пресечения для Васильевой. Сейчас ей запрещено покидать дом ночью. Адвокат главы "Альянса врачей" заявил, что на стадии судебного разбирательства требовать изменить меру пресечения может только Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). В начале августа ФСИН обратилась в суд с ходатайством заключить Васильеву под стражу, но позднее отозвала свои требования.

Анастасия Васильева – одна из последних участников "санитарного дела", кому еще не вынесли приговор. Изначально суд назначил ей домашний арест, однако позднее изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.