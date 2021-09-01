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Полиция задержала главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву

В Москве возле офиса "Альянса врачей" задержали председателя профсоюза Анастасию Васильеву. Об этом сообщил оппозиционер Олег Степанов.

Пресс-секретарь профсоюза Александра Захарова рассказала "Медиазоне", что Васильеву задержали для принудительного привода в Преображенский районный суд, где у нее должно состояться заседание. Пресс-секретарь отметила, что Васильева собиралась приехать в суд самостоятельно.

Анастасия Васильева - одна из последних участников "санитарного дела", кому еще не вынесли приговор. Изначально суд назначил ей домашний арест, однако позднее изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

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