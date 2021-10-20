Суд не стал возбуждать дело из-за сломанной руки журналиста

Городской суд Санкт-Петербурга отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейского Дениса Дмитриева, который участвовал в задержании журналиста Давида Френкеля на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. После задержания у Френкеля оказалось сломано плечо. Об этом корреспондент "Медиазоны" (издание включено в реестр СМИ-"иноагентов) рассказал в своем твиттере.

"Спустя больше года после перелома горсуд окончательно отказал в возбуждении уголовного дела на полицейского Дмитриева, который сломал мне плечо. Судье понадобилась минута на вынесение отказа", – написал журналист.

Во время голосования по поправкам в Конституцию Давида Френкеля решили удалить с избирательного участка в гимназии №190 несмотря на то, что у него была аккредитация от Центральной избирательной комиссии. Френкеля попытались выгнать из помещения, потому что он якобы не пускал на участок желающих проголосовать. Двое полицейских повалили его на пол. В итоге один из сотрудников МВД сломал журналисту руку.

Позже суд в Петербурге оштрафовал Френкеля за неповиновение сотруднику полиции, вмешательство в работу избиркома и нарушения режима самоизоляции.

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное против полицейского. Следователи заявили, что Френкель мог сломать руку "в процессе падения с высоты собственного роста". В городском управлении МВД считают, что их сотрудник ничего не нарушал и действовал в установленном порядке. Эту же позицию поддержал глава Городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко, который обвинил журналиста в провокационном поведении.