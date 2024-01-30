Владимира Кара-Мурзу отправили в камеру как "злостного нарушителя"

Российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, отбывающего 25-летний срок по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в работе "нежелательной организации", 26 января перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии номер семь в Омске как "злостного нарушителя". Об этом осуждённый политик написал своему адвокату Марии Эйсмонт. Ранее он находился в ИК-6 того же Омска.

"В пятницу меня без всякого предупреждения вызвали на "комиссию" за очередное "злостное нарушение", сообщил Кара-Мурза, который не встал по команде "подъём", которую, по его словам, ему не включили. В ЕПКТ Владимир Кара-Мурза должен провести четыре месяца — до 26 мая, но, как он пишет, "эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО".

Единое помещение камерного типа - это самые строгие условия содержания. По сути, оно представляет собой тюремную камеру. Права помещённых в него осуждённых ещё более ограничены в сравнении с "обычными" заключёнными колонии. ЕПКТ есть на территории далеко не всех колоний.

Вчера появились сообщения, что Кара-Мурзу увезли из омской колонии номер шесть в неизвестном направлении. Правозащитник, журналист и друг Кара-Мурзы Александр Подрабинек рассказал, что получил ответ на отправленное осуждённому политику письмо, в котором говорилось, что "адресат убыл в другое учреждение".

В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.

Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурза не признал вину. В октябре он был этапирован в ИК-6 в Омске. За это время его неоднократно отправляли в ШИЗО.

Ему вменили 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания. "Они используют эти карцеры как способ пытки", – считает жена оппозиционера Евгения Кара-Мурза.