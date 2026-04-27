Суд обязал лидера иркутского "Яблока" пройти лечение от наркомании

Мировой суд в городе Шелехов Иркутской области обязал лидера областного отделения партии "Яблоко" Григория Грибенко пройти "диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании". Об этом говорится в постановлении об аресте политика на 12 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

По данным пресс-службы партии, 23 апреля в квартире Грибенко прошел обыск по делу о "хранении наркотических веществ", после него политика увезли в отдел полиции.

В суде утверждают, что в отделе полиции у сотрудников "появились достаточные данные", указывающие на то, что мужчина "находится в состоянии наркотического опьянения". Грибенко предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В суде он частично признал вину по статье о неповиновении, а свои действия объяснил тем, что "у сотрудников полиции не имелось оснований для направления его на освидетельствование на состояние наркотического опьянения".

Соратники Григория Грибенко писали, что в последние месяцы он подвергался давлению со стороны властей из-за попыток согласовать митинг в поддержку Telegram и свободного интернета. Мэрия Иркутска отказала ему в проведении этих акций, он оспаривал эти отказы в суде. 10 апреля сотрудники силовых структур, как сообщалось, устроили облаву на Грибенко, а затем заставили его пройти освидетельствование на алкоголь и наркотические вещества: государственный наркодиспансер обнаружил в анализах следы марихуаны. После этого политик сдал анализы в независимой клинике: они показали отсутствие в его организме в каких-либо опьяняющих или запрещённых веществ.

Грибенко – не первый представитель "Яблока", который был в последнее время задержан или в отношении которого были возбуждены дела. Партия сегодня имеет фракции в Законодательных собраниях трех регионов России: это дает ей право участвовать в выборах в Госдуму. На членов партии усиливают давление, чтобы не допустить их к участию в выборах и в целом отстранить от занятий политикой. В частности, сразу нескольким видным членам партии грозит запрет на участие в выборах в регионах по административным статьям, связанным с публикациями об Алексее Навальным (власти считают это демонстрацией экстремистской символики). Против двух зампредседателя "Яблока" возбуждены уголовные дела по статье о так называемых фейках об армии.