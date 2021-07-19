"Важные истории" опубликовали доказательства по иску "Роснефти"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил 14 июля иск "Роснефти" к изданию "Важные истории" и его редактору Роману Шлейнову и обязал опубликовать опровержение. Суд также обязал удалить спорные фрагменты из публикации и компенсировать пошлину в 18 тысяч рублей.

В публикации, касавшейся покупки доли в Pirelli структурой "Роснефти", утверждалось, что акции стоимостью в 553 млн евро перешли к людям, "близким к руководству" российской компании.

"В публикации делаются несоответствующие действительности утверждения, направленные на создание у читателей искаженного впечатления о том, что истец якобы приобрел крупный пакет акций Pirelli, да еще и в присутствии президента РФ, а в дальнейшем его утратил", – заявила "Роснефть" в своем иске.

"Важные истории" не согласны с решением суда. В понедельник издание опубликовало ряд материалов в защиту своей позиции. "Мы хотим, чтобы читатели сами оценили, справедливо ли такое решение суда, поэтому публикуем сообщения российских информагентств, на которые мы ссылались в своей публикации. А также информационные материалы самой "Роснефти" и отчеты компании Pirelli, которые мы предоставили суду", — пишут журналисты.

Утверждения об участии "Роснефти" в сделке еще в 2014 году сделали информагентства со ссылкой на саму нефтяную госкомпанию. "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 50 % в капитале Camfin S.p.A., холдинговой компании, владеющей 26,19 % акций компании Pirelli & C. S.p.A. Президент "Роснефти" Игорь Сечин вошел в совет директоров Pirelli, говорится в сообщении нефтяной компании", — писало агентство ТАСС.

Госкомпания использовала некоторые из этих новостей в своих собственных материалах. Например, на сайте "Роснефти" до сих пор висит брошюра к Петербургскому экономическому форуму 2014 года. В ней приводится сообщение "Интерфакса" в день подписания сделки с Pirelli, 24 мая 2014 года: "Президент ОАО НК "Роснефть" Игорь Сечин и гендиректор Pirelli Марко Тронкетти Провера подписали в рамках ПМЭФ-2014 пакет документов по сотрудничеству между компаниями, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. В подписанных документах идёт речь о вхождении НК "Роснефть" в акционерный капитал Pirelli".

Сама "Роснефть" в своих пресс-релизах не раз анонсировала покупку доли в Pirelli. "НК "Роснефть" достигла договоренности с международным консорциумом в составе банка Unicredit, банка "Интеза", фонда "Клессидра" о покупке доли 50 % компании-держателя 26,19 % акций "Пирелли", – отчиталась "Роснефть" в марте 2014 года. На сайте Pirelli опубликован протокол о намерениях, в котором "стратегическим инвестором" покупки доли в Pirelli была названа "Роснефть". В протоколе указана будущая доля "Роснефти" в капитале Pirelli – 13,1 %.

В 2017 году в своем коммюнике Pirelli сообщила, что люксембургская фирма Long Term Investments Luxembourg уже не контролировалась "Роснефтью" или ее пенсионным фондом, а принадлежала через российскую компанию кипрской WHPA Ltd, единственным владельцем которой в то время был Сергей Судариков. Он — владелец группы "Регион", управляющей пенсионными деньгами "Роснефти".

"Роснефть" весной 2021 года подала к журналистам девять исков, в том числе — из-за публикации "Важных историй". Кроме того, у главного редактора издания Романа Анина в апреле прошел обыск, формальной причиной которого стало уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 2 статьи 137 УК). Оно было возбуждено еще в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, на тот момент — жены главы "Роснефти".