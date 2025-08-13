Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в среду обязал владельцев затонувшего в Чёрном море танкера "Волгонефть-212" выплатить компенсацию в размере 49,46 млрд рублей ($621 млн) за масштабный разлив мазута.

Танкер, перевозивший топливо из Волгограда в порт Кавказ, затонул в результате шторма 15 декабря. Погиб один член команды. В тот же день неподалёку от места крушения затонул ещё один танкер с мазутом, "Волгонефть-239". В результате двух кораблекрушений в регионе произошла экологическая катастрофа.

Как минимум 2,4 тысячи тонн мазута оказались в море. Топливо было вынесено на побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма. Погибли животные, загрязнены пляжи. По данным Минприроды, часть из них будет восстановлена не раньше лета 2026 года. В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива мазута в Чёрном море почти в 85 миллиардов рублей. От владельца и фрахтователя "Волгонефти-212", Росприроднадзор потребовал 49,46 миллиарда, иск был удовлетворён в полном объёме. Ответчики, компании "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг", вину не признали и не участвовали в заседании.

Суд по взысканию компенсации с владельца "Волгонефть-239" проходит отдельно. От компании "Волгатранснефть" власти требуют 35,48 млрд рублей ($455 млн).