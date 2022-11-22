Хабаровский краевой суд окончательно оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". Об этом сообщила её мать Анна Ходырева.

В июне в ходе прений обвинение потребовало назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима. Однако Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. После этого прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике во "ВКонтакте". Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.

В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. После пересмотра дела суд снизил штраф до 50 тысяч рублей.

В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу прошёл в открытом режиме.

14 июня 2022 года Минюст внес Цветкову в реестр так называемых иностранных агентов.

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