Суд ООН приговорил к 15 годам экс-глав спецслужб Милошевича

Международный суд ООН в Гааге приговорил к 15 годам лишения свободы бывших руководителей спецслужб Югославии Йовицу Станишеча и Франка Симатовича. Суд рассмотрел апелляцию по их делу и ужесточил им наказание.

При Слободане Милошевиче Станишеч был главой службы безопасности Югославии, Симатович - его заместителем. Оба признаны виновными в многочисленных преступлениях во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х годов.

В частности, как установил суд, они причастны к организации захвата города Босански-Шамац (ныне Шамац, Босния) сербскими вооруженными формированиями в 1992 году. После захвата города там начались массовые грабежи, изнасилования и пытки боснийцев и хорватов. Несколько мирных жителей были убиты.

Международный трибунал по делам бывшей Югославии добился ареста и выдачи в Гаагу Станишеча и Симатовича в 2003 году. В 2013 году суд оправдал их за недостаточностью доказательств вины. Однако апелляционная инстанция обжаловала оправдательный приговор, и дело подверглось новому рассмотрению.

В 2021 году суд ООН постановил, что Станишеч и Симатович содействовали Слободану Милошевичу в заговоре с целью изгнания хорватов и боснийских мусульман и расширения территории Сербии. Тогда оба они получили по 12 лет лишения свободы. Затем приговор обжаловали сами осуждённые, но в среду суд ООН не только подтвердил предыдущий приговор, но и увеличил срок лишения свободы до 15 лет. Этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит.