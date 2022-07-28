Суд оштрафовал Марину Овсянникову по делу о дискредитации армии

Мещанский районный суд в Москве оштрафовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по административному делу о дискредитации российской армии.

Она должна будет заплатить 50 тысяч рублей за интервью, которое она давала на акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Ильи Яшина в середине июля. Об этом сообщила SOTA.

Журналист стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала там новости.

В июле Овсянникова заявила, что за ней следит полиция. После того как решение Мещанского суда вступит в силу, против неё, по закону, могут возбудить уголовное дело о дискредитации.