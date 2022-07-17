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Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая в середине марте антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", задержана полицией. Об этом говорится в её телеграм-канале. Там же опубликованы фотографии, на которых видно, что Овсянникову, которая, судя по фото, совершала велосипедную прогулку в Подмосковье, уводят сотрудники полиции.

Местонахождение задержанной на данный момент не известно, как и причины задержания. Адвокат не может с ней связаться. Правоохранительные органы пока также не комментировали произошедшее.

Два дня назад Марина Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин - убийца, его солдаты - фашисты" и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда она не была задержана.

До этого Овсянникова говорила изданию Sota об административном деле против неё по обвинению в дискредитации армии, но никаких подробностей не приводила.

14 марта прямой эфир программы "Время" на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всём мире. В то время как ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова и встала за спиной у Андреевой с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста.

После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме. Три месяца она стажировалась в германском издании Die Welt. В начале июля журналистка объявила о возвращении в Россию, целью она назвала участие в судебном процессе о судьбе её несовершеннолетней дочери: Овсянникова добивается, чтобы по решению суда она жила с ней, а не с её бывшим мужем, работающим на телеканале Russia Today.

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