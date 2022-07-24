Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ставшая известной после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время" в марте, рассказала о слежке со стороны полиции. По её словам, рядом с её домом в Москве дежурят полицейские, которые периодически сменяют друг друга. Об этом она написала в фейсбуке.

Овсянникова говорит, что заметила слежку 23 июля. Машина с полицейскими стояла у въезда в коттеджный посёлок, где она живёт. Охранник рассказал ей, что полицейские сменяют друг друга "уже пятый день" и стоят там "круглые сутки". Адвокат журналиста, как утверждается, проверил номера машин и подтвердил, что они принадлежат полиции. МВД это не комментировало.

После акции в марте на Овсянникову два раза был составлен протокол о дискредитации российской армии. Если журналистка будет по оштрафована по одному из них, а решение суда вступит в силу, законодательство позволяет привлечь её по уголовной статье о дискредитации армии.