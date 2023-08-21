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Суд оштрафовал трансгендерную девушку Катерину Майерс

Катерина Майерс

Московский областной суд оштрафовал на 300 тысяч рублей трансгендерную девушку, бывшую сотрудницу ФСБ из Читы Катерину Майерс. Её признали виновной по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.

Майерс пыталась выехать за границы России в декабре 2022 года, однако сотрудники пограничной службы её не выпустили, сославшись на наличие у неё доступа к сведениям с гостайной. Дело рассматривалось в особом порядке на закрытом заседании. Майерс признала вину. Обвинение запрашивало штраф в 400 тысяч рублей. Решение суда обжаловаться не будет. Подробности обвинения неизвестны, по скольку Майерс и Ерохин дали подписки о неразглашении тайны следствия. Попытку выезда за рубеж они не оспаривали.

  • В 2021 Катерина Майерс совершила каминг-аут, признавшись, что является трансгендерной женщиной, а ранее была капитаном ФСБ Александром Чумаковым. Из-за преследования коллег ей пришлось уволиться со службы. Ранее Майерс жила в Чите.
  • В декабре 2022 года сотрудники пограничной службы ФСБ задержали Катерину Майерс в аэропорту Домодедово, когда она планировала улететь в Мексику по документам на новое имя. Сотрудники погранслужбы заявили Майерс, что она не может покинуть Россию до 2026 года из-за доступа к сведениям с гостайной во время прошлой работы в читинском отделе ФСБ. По её словам, её также подвергли оскорблениям и дискриминации по гендерному признаку.

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