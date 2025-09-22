Суд оставил в силе приговор бывшим адвокатам Навального

Владимирский областной суд 22 сентября фактически оставил в силе приговоры бывшим защитникам оппозиционера Алексея Навального — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Об этом сообщает "Медиазона".

Сторона защиты просила апелляционную инстанцию отменить обвинительный приговор. Прокуратура же запросила для адвокатов Навального более жёсткое наказание. В частности, Вадиму Кобзеву предлагалось увеличить срок с 5,5 лет до 5 лет и 8 месяцев колонии, Алексею Липцеру — с 5 до 5 лет и 6 месяцев колонии, а Игорю Сергунину — с 3,5 до 4 лет.

Как пишет "Медиазона", для Вадима Кобзева и Алексея Липцера прокурор попросила суд исключить смягчающее обстоятельство "тяжёлое материальное положение семьи". Игорю Сергунину, который признал вину, прокуратура хотела ужесточить наказание потому, что, по версии следствия, доказательства его вины были собраны и без его признания, "в условиях очевидности".

Суд не стал ни уменьшать, не увеличивать сроки лишения свободы, лишь незначительно сократив время ограничения свободы после отбытия адвокатами основного наказания.

"Новая газета" опубликовала последнее слово Вадима Кобзева, в котором он напомнил о других политзаключённых. "Я выражаю свою солидарность и поддержку всем, кого преследуют за то, что они не в восторге от политики их правительств, кого преследуют за то, что они не так и не тех любят, не так молятся и не так верят", - сказал в частности адвокат.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года, когда Навальный был ещё жив и находился в колонии во Владимирской области. По версии следствия, адвокаты Навального, "используя свой статус", передавали из колонии сообщения Навального его соратникам, чем способствовали работе экстремистского сообщества. Таким сообществом власти ранее признали Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального. Адвокатов обвинили в участии в экстремистском сообществе. Юристы и правозащитники называли это дело опасным прецедентом, поскольку адвокатов фактически осудили за их профессиональную деятельность - выполнение поручений их клиента.