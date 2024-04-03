Суд оставил в силе приговор школьнику Егору Балазейкину

Суд оставил в силе приговор школьнику из Санкт-Петербурга Егору Балазейкину, которого осудили на шесть лет воспитательной колонии по обвинению в попытке поджога военкомата. Об этом сообщается в группе поддержки Балазейкина.

Адвокат школьника заявил, что суд первой инстанции нарушил принцип равенства сторон, в приговоре отсутствовала точка зрения защиты, а во время осмотра места происшествия были допущены нарушения. Родители Балазейкина сообщили, что в деле нет доказательств, подтверждающих вину их сына в попытке совершения террористического акта. Сам он от участия в прениях отказался и поддержал заявления защиты. В последнем слове школьник заявил, что из-за теракта в "Крокус Сити Холле" он находится в одном статусе с теми, кого обвиняют в нападении на концертный зал.

Обвинение требовало отказать во всех апелляционных жалобах и утвердить приговор.

Во время заседания стало известно, что Балазейкин получил инвалидность, так как он страдает аутоиммунным заболеванием. Ранее медицинская комиссия отказала ему в установлении инвалидности.

17-летнего Егора Балазейкина задержали в конце февраля 2023 года в городе Кировск Ленинградской области по обвинению в попытке поджога военкомата. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но затем обвинение было переквалифицировано на попытку террористического акта. Позже на школьника завели второе уголовное дело – тоже о попытке поджога военкомата, но уже в Петербурге.

Балазейкин на допросах признал свою вину. Он заявил, что кидал бутылки с воспламеняющейся жидкостью в здание, но убить никого не хотел. Во время судебных заседаний выяснилось, что своими действиями школьник не нанес материального или физического ущерба.

В ноябре 2023 года Балазейкина приговорили к шести годам в воспитательной колонии.