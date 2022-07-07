Суд оставил в силе статус СМИ-иностранного агента для Юрия Дудя

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Юрия Дудя к министерству юстиции. Журналист и видеоблогер оспаривал присвоенный ему министерство статус иностранного агента. О решении сообщила пресс-служба городских судов.

Минюст включил журналиста в перечень СМИ-иноагентов в 15 апреля. В ходе заседаний по его иску причиной такого решения министерство назвало цитирование журналистом других СМИ-иностранных агентов и получение рекламных доходов от видеосервиса YouTube. У канала Дудя в сервисе больше 10 миллионов подписчиков.

В списке министерства юстиции больше 160 так называемых СМИ-иностранных агентов (некоторые организации и люди включены туда повторно). Среди них — Русская служба Радио Свобода и её региональные проекты, несколько других изданий медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и телеканал "Настоящее время". Русская служба РС считает, что законодательство о СМИ-иностранных агентах нарушает европейскую Конвенцию по правам человека и оспаривает применение законов в суде.