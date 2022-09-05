Суд отказал в компенсации вреда герою обложки альбома Nirvana

Суд в Лос-Анджелесе окончательно отказал в иске о сексуальной эксплуатации Спенсеру Элдену, который в 1991 году появился на обложке альбома рок-группы Nirvana. На фотографии Элден, тогда еще 4-месячный младенец, плавает голым в бассейне. Элден подал в суд на уже не существующую группу, заявив, что он считает свою обнаженную фотосъемку сексуальной эксплуатацией ребенка и до сих пор испытывает страдания. Он требовал от правообладателей выплатить ему 150 тыс. долларов за понесенный моральный ущерб.

В 1991 году рок-группа Nirvana записала альбом Nevermind. На обложку она поместила фотографию младенца, который плавает в бассейне и тянется за насаженной на рыболовный крючок долларовой купюрой. Младенец на фото был ребенком супружеской пары Элден, друзей музыкантов. Элдены дали согласие на использование фотографии своего сына; купюра на крючке была добавлена дизайнером при помощи фотомонтажа. Альбом получил широкую популярность: было продано более 30 млн дисков, что сделало Nirvana одной из самых известных рок-групп 1990-х годов.

Спенсер Элден подал иск о возмещении морального вреда в 2021 году. Он утверждал, что его изображение голым на настолько популярной обложке доставляет ему моральные страдания. Элден требовал признать фотографию фактом сексуальной эксплуатации малолетнего и распространения детской порнографии.

Ответчиками по делу выступали фотограф Кирк Веддл, сделавший снимок, а также бывшие музыканты Nirvana Дейв Грол и Крис Новосевич и вдова лидера группы Курта Кобейна Кортни Лав. В 2021 году суд уже один раз отклонил иск, но Элден настоял на возобновлении судебного производства.

В решении суда указано, что сроки давности по иску вышли. Также суд подчеркнул, что поведение самого Элдена в прошлые годы не дает оснований заключить, будто он испытывает страдания из-за своего изображения.

Ранее Элден в многочисленных интервью утверждал, что гордится своим появлением на обложке настолько популярного альбома и жалеет лишь о том, что был слишком мал, чтобы запомнить свою фотосессию. К 15-летию и к 25-летию выхода Nevermind он воспроизводил свою детскую фотосъемку в бассейне и охотно фотографировался для СМИ с обложкой альбома в руках.