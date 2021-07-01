Суд отказал в УДО осуждённому по "московскому делу" Кириллу Жукову

Суд в Твери вновь отказал в условно-досрочном освобождении осужденному по "московскому делу" Кириллу Жукову. Об сообщила РИА "Новости" адвокат Светлана Байтурина.

В августе 2020 года прошение Жукова об УДО тоже отклонили, несмотря на отсутствие взысканий в колонии. Руководство колонии посчитало, что УДО было бы "не целесообразно", так как Жуков отбывает наказание за "преступление высокой общественной опасности".

Бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова задержали в 2019 году в рамках "московского дела" после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль. Лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков только коснулся шлема пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре 2019 года Жукова приговорили к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти, он вину не признал. В марте прошлого года Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний.