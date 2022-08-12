Суд отказался исключить Владимира Кара-Мурзу из реестра иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал политику Владимиру Кара-Мурзе в исключении из реестра иностранных агентов, сообщает SOTA.

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу признали физическим лицом – иностранным агентом в апреле. Минюст указал поводом для внесения в реестр его политическую деятельность в интересах Украины. Сам Кара-Мурза версию министерства юстиции отрицает.

Политик участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, где он находится по обвинению в распространении фейков про российскую армию. Уголовное дело возбудили из-за выступления Кара-Мурзы перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, политик во время выступления, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил заведомо ложную информацию о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".

Позже политику предъявили обвинение по еще одному уголовному делу – об осуществлении деятельности нежелательной организации. По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзу обвиняют в том, что он провел в московском Центре Сахарова конференцию в поддержку российских политических заключенных на деньги Free Russia Foundation (организация признана в России нежелательной).