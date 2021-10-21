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Суд отказался удовлетворить жалобу "Голоса" на признание иноагентом

Григорий Мельконяьнц

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц назвал обескураживающим доказательство, которое в суд для рассмотрения жалобы организации о признании её иноагентом предоставил Минюст России.

21 октября, как написал Мельконьянц в Фейсбуке, состоялся суд первой инстанции по иску "Голоса" к Минюсту по оспариванию включения в список "иноагентов". Удовлетворить жалобу Замоскворецкий суд Москвы отказался.

Как отмечает Григорий Мельконьянц, в суде истцы надеялись выяснить, что скрывается за фразой из реестра о получении иностранного финансирования от "гражданки Республики Армения". "Хотелось понять и масштаб "финансирования", - добавил он.

В итоге, как пишет сопредседатель "Голоса", выяснилось, что в справке Минюста всего одно предложение, без каких-либо подтверждающих документов. В ней говорится, что в июне в министерство из Федеральной службы по финансовому мониторингу "поступила информация о том, что в адрес фонда "Лига избирателей" в апреле были переведены денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей от "Голоса", которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от гражданки Армении Норайр Львовны Манукян.

Григорий Мельконьянц приложил к посту в Фейсбуке копию справки Минюста.

"Каким образом движение "Голос", не имея банковского счета, сначала якобы получило от гражданки Манукян, а потом перевело в фонд "Лига избирателей" 200 рублей? Чем это подтверждается?", - пишет Мельконянц. По его словам, вопросы вызвала и личность Манукян, к примеру то, почему Минюст считает её женщиной. "Норайр – это исключительно мужское имя", - отметил автор поста. Он добавил, что истцы ходатайствовали о привлечении Манукян в качестве свидетеля, чтобы можно было установить, что это реальный человек, но суд посчитал это ненужным для рассмотрения дела.

Движение "Голос" было признано иноагентом в середине августа - за месяц до выборов в Госдуму. Движение стало первым в реестре "незарегистрированных общественных объединений" - "иностранных агентов", отмечает "Медиазона" (издание включено в список СМИ-иноагентов).

Фонд содействия правовому просвещению "Лига избирателей" в прошлом году внесли в реестр НКО - "иностранных агентов" из-за пожертвования в 225 рублей от гражданки Молдовы.

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