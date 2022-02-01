Суд отклонил иск Навального о снятии с учёта как экстремиста

Суд во Владимирской области отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, в котором он требовал снять его с учёта как экстремиста и террориста. Об этом сообщает Sota.
"Я сижу в этой тюрьме и стою на учете как экстремист и террорист, потому что у власти нашей находятся не только воры и лицемеры, но еще просто какие-то патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах. Абсолютно волюнтаристским способом сказать: "Он террорист." - заявил Навальный в своём выступлении в суде.
В октябре прошлого года Навальный сообщил, что в колонии его сняли с учёта как склонного к побегу и поставили на другой учёт - как склонного к экстремизму и терроризму.
Ранее Навального и ещё нескольких его соратников внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В июне прошлого года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил экстремистскими организациями и запретил структуры оппозиционера.
- С марта 2021 года Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он, его сторонники и правозащитные организации считают его осуждение и замену условного срока на реальный политическим. Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.
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