Госдепартамент США осудил включение Навального в список экстремистов

Решение российских властей включить находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального и его соратников в реестр террористов и экстремистов вызывает тревогу. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс призвал Москву к немедленному освобождению Навального и отметил, что Кремль продолжает подавление независимого гражданского общества. России стоит прекратить использовать слово "экстремизм" в отношении ненасильственных организаций и прекратить репрессии против Навального и других представителей оппозиции, сказал представитель Госдепартамента.

О том, что Навального и несколько его соратников внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, стало известно 25 января. У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.

В июне прошлого года Мосгорсуд по запросу прокуратуры экстремистскими организациями и запретил структуры Навального.

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