Мосгорсуд отклонил апелляцию основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева по иску к журналисту Андрею Захарову, написавшему книгу "Крипта" и издательству Individuum. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

Малофеев требовал признать недостоверными ряд фрагментов книги и уничтожить её тираж. В октябре 2024 года Савёловский районный суд Москвы признал порочащей лишь одну фразу, но отказался уничтожить издание. Теперь же Мосгорсуд полностью отменил это решение.

В постановлении суда отмечается, что автор, действуя разумно и добросовестно, представил "определённую точку зрения на общественно значимые обстоятельства", связанные с обрушением криптобиржи Wex и роли в этом Малофеева.

Суд также не увидел злоупотребления правом на свободу выражения мнения, поскольку выводы Захарова основаны на общедоступных сведениях о деятельности криптовалютной биржи.

Суд также подчеркнул, что книга затрагивает "такой важный аспект социально-экономической жизни как деятельность криптовалютных бирж". Малофеев как крупный предприниматель и общественный деятель, указано в постановлении, должен воспринимать подобные оценки "более терпимо и неконфронтационно".

Книга Андрея Захарова "Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном" вышла в июне 2023 года в издательстве Individuum. В ней утверждается, что Малофеев мог быть причастен к хищению криптовалюты у клиентов Wex, а также к уголовному преследованию администратора биржи по согласованию с ФСБ.

В книге говорится, что бизнесмен и сотрудники спецслужбы якобы получили доступ к личным криптокошелькам и фактически присвоили себе чужие средства.

В 2024 году Малофеев подал иск, заявив, что изложенная информация "не соответствует действительности" и "порочит его честь и достоинство". Бизнесмен потребовал снятия книги с продаж и уничтожения всего тиража без компенсации.