Обвиняемый в госизмене Кара-Мурза: "Цена молчания неприемлема"

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которому грозит 24 года по обвинениям в госизмене, работе на нежелательную организацию и распространении фейков о российской армии, прокомментировал своё дело в интервью Би-би-си.

В письмах из московского СИЗО он заявил, что ни о чём не жалеет, поскольку "цена молчания неприемлема". Об этом рассказывает материал британского канала.

Политик заявил, что считает молчание "формой соучастия", и объяснил, что не мог работать не из России. "Не думаю, что я имел бы право продолжать заниматься политикой, призывать людей к действию, если бы я сидел в безопасности где-то еще", – пишет он.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. Сначала его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, после стали предъявлять уголовные обвинения, самым тяжёлым из которых стало обвинение в государственной измене.

"Кремль хочет представить противников Путина предателями… но настоящие предатели - это те, кто разрушает благосостояние, репутацию и будущее нашей страны ради личной власти, а не те, кто выступает против них", – прокомментировал политик своё уголовное дело.