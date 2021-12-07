Отменён приговор дагестанцам, осуждённым за стрельбу в "Москва-Сити"

Мосгорсуд отменил приговор в отношении двух уроженцев Дагестана, осуждённых по обвинению в стрельбе в здании международного делового центра "Москва-Сити".

Дело против двух бойцов ММА, членов спортивного боевого клуба "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, отправлено на новое рассмотрение.

На каких основаниях отменён приговор - не сообщается.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года и стала результатом конфликта между охранниками экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева и бизнесмена Дмитрия Павлова, отмечавшего в ресторане своё 50-летие. В результате стрельбы один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

В мае текущего года суд признал виновными в перестрелке и незаконном хранении оружия двух охранников Юшваева. Магомед Исмаилов получил 16 лет лишения свободы, Эльдар Хамидов - на год меньше. По версии следствия, оба руководили группой земляков из Дагестана, напавших на сотрудников Росгвардии, работавших на бизнесмена Павлова.

Ещё один обвиняемый по уголовному делу охранник Юшваева, чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулев, находится под арестом в СИЗО.

Никто из подсудимых вину не признавал. Отмечалось при этом, что в 2019 году следователя главного следственного управления СК Левона Агаджаняна, который вёл уголовное дело, задержали, а затем арестовали, по подозрению в подмене гильз на месте перестрелки, а бывшего заместителя главы московского управления СК Сергея Синяговского объявили в розыск.

Ещё несколько следователей, имевших отношение к расследованию, уволились из ведомства. СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщали, что им пришлось уйти в отставку после того, как они "переложили ответственность" за конфликт с охраны Ювшаева на одного из бойцов Росгвардии.