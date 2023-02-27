Суд отменил приговор депутату по делу о растлении подростка

Приморский краевой суд отменил приговор депутату Законодательного собрания края Артему Самсонову, которого ранее приговорили к 13 годам колонии строго режима по делу о растлении подростка. Самсонов и его защита пытались доказать, что дело сфабриковано и связано с политической деятельностью подсудимого.

Как сообщается в телеграм-канале Самсонова, суд первой инстанции рассмотрит его дело в новом составе. Самсонова, который провел в СИЗО больше года, переведут под домашний арест.