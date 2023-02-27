Суд отменил приговор депутату по делу о растлении подростка

Приморский краевой суд отменил приговор депутату Законодательного собрания края Артему Самсонову, которого ранее приговорили к 13 годам колонии строго режима по делу о растлении подростка. Самсонов и его защита пытались доказать, что дело сфабриковано и связано с политической деятельностью подсудимого.
Как сообщается в телеграм-канале Самсонова, суд первой инстанции рассмотрит его дело в новом составе. Самсонова, который провел в СИЗО больше года, переведут под домашний арест.
- Артем Самсонов находился под арестом с ноября 2021 года по обвинению в "нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Согласно приговору, в 2018 году Самсонов показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказал, для чего он предназначен. Это было квалифицировано как сексуальное насилие. Арестован политик был только в 2021 году, через месяц после того, как был переизбран в региональный парламент. По словам помощника и адвоката депутата, преследование Самсонова связано с доносом на него жительницы Владивостока Ирины Сафоновой, которая ранее обвиняла депутата в том, что он якобы "призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем".
- Самсонов по ходу следствия и суда пытался доказать, что с несовершеннолетним даже не знаком, никогда его не видел и готов подтвердить это на полиграфе. В последнем слове на суде он назвал происходящее "средневековым мракобесием".
- Артём Самсонов участвовал в работе трех созывов Законодательного собрания Приморского края. В сентябре 2021 года он баллотировался на выборах в Госдуму, в своем округе занял второе место. По итогам выборов представители КПРФ (в том числе Артем Самсонов) заявили в полицию о фальсификации результатов выборов депутатов краевого Законодательного собрания на одном из участков в Уссурийске. Манипуляции позволили кандидату от "Единой России" победить с перевесом в восемь голосов.
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