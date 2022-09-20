Суд во Владивостоке приговорил к 13 годам колонии строгого режима первого секретаря городского отделения КПРФ Артёма Самсонова, передаёт новостное издание Vl.ru. Политика обвинили в растлении ребёнка. Его сторонники утверждают, что уголовное преследование обусловлено исключительно политическими мотивами.Согласно приговору, в 2018 году Самсонов показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказал, для чего он предназначен. Это было квалифицировано как сексуальное насилие. Арестован политик был только в 2021 году, через месяц после того, как был переизбран в региональный парламент.

.Сам депутат связывает своё уголовное преследование с успехом КПРФ на местных выборах и своими заявлениями против обязательной вакцинации от COVID-19 и введения системы проверки вакцинации жителей по QR-кодам в городе. Вину он отрицает. Из репортажа “Медиазоны” следует, что признанный потерпевшим ребёнок неоднократно видел фаллоимитаторы у своей матери. На одном из видео он прибивает секс-игрушку гвоздями к крыше навеса в 2017 году, а его мать танцует под получившейся конструкцией.

В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей КПРФ. Выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. Лидер московского отделения и депутат Госдумы Валерий Рашкин был приговорён к трём годам колонии условно за незаконную охоту и лишён мандата.

В последнем слове 20 сентября Самсонов заявил, что был готов к уголовному преследованию, но "не ожидал, что его дело будет настолько глупо сфабриковано". Он назвал происходящее "средневековым мракобесием". Текст приводится в его телеграм-канале.