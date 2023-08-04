Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил приговор академическому пианисту Михаилу Селицкому, осужденному за граффити "Путин – вор" на одном из зданий в Ростове-на-Дону. Дело вернули в суд первой инстанции, сообщил "ОВД-инфо" адвокат обвиняемого Рустам Мухамадеев.

В октябре суд в Ростове отправил Селицкого, который на принудительное лечение. Он обвинялся в вандализме по мотивам политической ненависти. Судебная экспертиза посчитала, что музыкант не осознавал своих действий.

Адвокат музыканта настаивал, что надписи против Путина на уличных зданиях —не преступление, а административное правонарушение. Селицкий был признан правозащитным центром "Мемориал" политическим заключённым. По делу проходят обвиняемыми ещё два человека, о вынесении им приговора не сообщалось.