Суд отменил решение о выдаче ФРГ подозреваемого в подрыве газопроводов

Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Никола Канестрини.

По его словам, суд постановил заново провести процесс в новом составе. Защита также может подать ходатайство об освобождении Кузнецова – по мнению адвоката, правовые основания для его содержания под стражей отпали. Кузнецов находится в тюрьме с 21 августа.

Решение об экстрадиции Кузнецова в Германию итальянский суд принял 16 сентября. Украинец был арестован в августе в итальянском городе Римини спустя несколько дней после того, как германская федеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест.

Кузнецов стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". В Германии ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о теракте. Вину в суде он не признал.

По версии следствия, украинец руководил группой из шести-семи человек – шкипера, нескольких водолазов и специалиста по взрывчатке. На яхте "Андромеда" они в сентябре 2022 года подошли к газопроводам у датского острова Борнхольм, где на глубине 70–80 метров установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое.

После диверсии Кузнецов, как полагают следователи, сошел с яхты в порту Вик на острове Рюген, откуда отправился на родину. В результате взрывов были серьёзно повреждены три из четырёх ветки "Северных потоков", проложенных из России в Германию по дну Балтийского моря.